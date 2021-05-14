إطلاق صافرات الإنذار في كل المدن المتاخمة لقطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - سبوتنيك. ودوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الجمعة، في المدن والبلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، عقب رشقات إطلاق صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد، في وقت سابق من اليوم، أن العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة ستستمر حسبما تقتضي الحاجة، وحتى استعادة الهدوء والأمان لدولة إسرائيل، في وقت أطلقت فيه المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ من قطاع غزة تجاه الداخل الإسرائيلي.

وطالب الجيش الإسرائيلي سكان البلدات القريبة من قطاع غزة البقاء في المناطق الآمنة.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.