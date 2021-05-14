صور الأقمار الاصطناعية تكشف حجم الدمار نتيجة القصف المتبادل في إسرائيل وغزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر حساب شركة ماكسار (Maxar) لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية على "إنستغرام"، صورا التقطت في 12 مايو/أيار الجاري، لجنوب إسرائيل وغزة تكشف آثار الصراع المتصاعد.

وتظهر في الصور آثار النار والدخان من الهجمات الصاروخية الأخيرة بالإضافة إلى العديد من المباني التي تم هدمها في غزة.

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كما تظهر الصور احتراق صهاريج تخزين النفط في عسقلان، بالإضافة إلى عدة مبان تم تدميرها خلال الغارات الجوية على قطاع غزة.

وكانت إحدى المناطق الصناعية بالقرب من عسقلان قد أصيبت، يوم الثلاثاء، بصاروخ من غزة، مما ألحق أضرارا بصهريج تخزين تابع لشركة مملوكة للحكومة تدير شبكة من خطوط أنابيب نقل الوقود.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى و"حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة".

وبدأت، الاثنين الماضي، القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات.