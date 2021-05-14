السعودية: أعمال إسرائيل تخالف المواثيق الدولية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير الخارجية السعودي مع مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي.

ودعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاتصال إلى "استكمال الجهود الرامية لإبجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعة الدولية مبادرة السلام العربية"، بحسب بيان رسمي.

​وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن إدانة بلاده للعنف الذي تمارسه إسرائيل في محيط المسجد الأقصى.

© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن العاهل السعودي إدانته الشديدة للإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

وأكد ملك السعودية على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.