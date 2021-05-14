الجيش العراقى: القوات الأمنية اتخذت أسلوبًا جديدًا لضرب بقايا "داعش"

القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية اتخذت أسلوبًا وتكتيكًا جديدين لضرب بقايا تنظيم "داعش"، فيما كشف عن توجيه جهاز مكافحة الإرهاب لضربات موجعة أطاحت بقيادات مهمة لدى عصابات داعش الإرهابية.

وقال اللواء رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استنادًا إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ومن خلال العمليات النوعية الاستباقية، والعمل باستراتيجية لضرب بقايا داعش الإرهابية، ومن خلال قيادة العمليات المشتركة، تم توجيه ضربات دقيقة للخلايا والفلول التابعة لداعش".

وأضاف أنه "تم إطلاق عدة عمليات في قواطع مختلفة منها صلاح الدين ونينوى وقيادة عمليات الأنبار"، مبينًا أن "العمليات النوعية اشتركت فيها قطعات الجيش ووزارة الدخلية والحشد الشعبي، وتتم بإسناد من قبل الغطاء الجوي العراقي".

وكشف عن أن "جهاز مكافحة الإرهاب قدم عمليات نوعية ضد الإرهابيين، ووجه ضربات موجعة أسفرت عن مقتل وإلقاء القبض على قيادات وعناصر مهمة لداعش الإرهابية"، موضحًا أن "هناك توحيدًا للجهد الاستخباراتي والذي تحقق من خلال استئصال هذه الخلايا وضبط مواقع عصابات داعش الإرهابية والدعم اللوجستي لها".