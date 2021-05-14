اخبار الخليج

“الصحة”: تسجيل و927 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1608 حالات

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

صحيفة الخليج الالكترونيه

الكويت - هبة التوبجي - أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل (927) حالة مؤكدة جديدة لفيروس الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (431432) حالة، من بينها (8551) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1323) حالة حرجة.

وأكدت الوزارة تسجيل (1608) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (415747) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (7134) حالة ، بإضافة (12) حالة وفاة جديدة (يرحمهم الله جميعاً)، فيما بلغ إجمالي الجرعات المعطاة من لقاح كورونا 11206688 جرعة.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً:

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا