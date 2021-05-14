ملياردير سعودي يواجه معركة في باريس بسبب القذافي وساركوزي

دبي - محمود عبدالرازق - تلاحق السلطات الفرنسية الملياردير السعودي خالد علي بقشان (61 عاما) في قضية الاشتباه في تمويل ليبيا الحملة الرئاسية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في انتخابات عام 2007.

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وبحسب "يورونيوز" فقد رفع رجل الأعمال السعودي دعوى في باريس لـ"تعريفه كضحية وليس كمشتبه به".

وأشارت المصادر إلى أن الملياردير الذي يعتبر من أبرز أثرياء المملكة العربية السعودية، وجهت إليه تهم بـ"التواطؤ في الفساد"، وتلاحق السلطات رجل الأعمال لتحويله بتاريخ فبراير/ شباط من عام 2008 مبلغ 500 ألف يورو عبر "وهيب ناصر المقرب منه إلى محام ماليزي حوّل بدوره مبلغًا مساويا إلى كلود غيان العضد الأيمن للرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي"، بحسب الادعاءات.

ونوه المصدر إلى أن المحققين يشتبهون بأن مصدر هذه الأموال هو "صناديق ليبية" تم استخدامها من أجل تمويل حملة ساركوزي "قبل انطلاقها".

ودافع بقشان عن نفسه وأكد عدم معرفته بكل من غيان أو المحامي الماليزي، مشيرا إلى أنه "وقّع، ربما بناء على طلب وهيب ناصر، على أمر تحويل لم يتم إعلامه بفحواه وفي ماذا استعمل".

وبحسب الإفادات التي قدمها بقشان، فإنه يعتبر "ضحية وليس جانيا"، خصوصا بعد تأكيد المصادر أن كلود غيان قد برر عملية تحويل الأموال بأنها تمت "مقابل بيع لوحتين يعتبر خبراء أن سعرهما مبالغ فيه".

وشدد رجل الأعمال السعودي، في معركته القضائية، على أنه اكتشف فحوى التحويل فقط عند "احتجازه وصدور لائحة الاتهام في حقه في مارس/ آذار 2015".

وطلب بقشان من القضاء سحب صفة "متهم"، في الدعوى التي رفعها بتاريخ الثالث من مايو / أيار، لكن المحكمة رفضت طلب سحب الصفة.