شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة حاشدة على الحدود الأردنية-الفلسطينية نصرة للقدس وغزة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتشد المئات من نشطاء مجموعات شعبية من مختلف محافظات المملكة الأردنية، اليوم الجمعة، على الحدود الأردنية-الفلسطينية، نصرة للقدس وغزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، توافد المشاركون إلى الحدود مع فلسطين، حاملين الأعلام الفلسطينية، بالإضافة إلى لافتات منددة باعتداءات الاحتلال في القدس وعدوانه على غزة، وسواها من الشعارات التي أكّدت على حق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال والعودة.

وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وشهد محيط سفارة الاحتلال في عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة الأردنية بطرد سفير الاحتلال من عمّان.











