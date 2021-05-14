شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي المملكة يوضح حُكم صيام الست من شوال بنية قضاء أيام من شهر رمضان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، حُكم صيام الست من شوال بنية قضاء أيام من شهر رمضان.

وأبان في مقطع فيديو على موقع “تويتر” أنه لا يجوز صيام الست من شوال بنية قضاء أيام من شهر رمضان، مؤكداً أن نية الفرض غير النفل فلكل منهما حكمه الشرعي.

وأشار إلى أنه على المسلم ألا يشرع في صيام الست من شوال، إلا بعد استيفاء الأيام التي فاتته في رمضان.