شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي، وآخرون بالمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز حوارة العسكري المقام على أراضي المواطنين جنوب نابلس.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت مصادر أمنية بأن مسيرة انطلقت فجر اليوم الجمعة، من وسط مدينة نابلس باتجاه حاجز حوارة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص الحي في قدميهما، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق.