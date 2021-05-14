المغرب: هزة أرضية بقوة 4.1 درجات بمقياس ريختر بإقليم الدريوش

وذكرت شبكة المغرب للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد فى بيان لها، أن هذه الهزة التي حدد مركزها في عرض إقليم الدريوش وقعت الساعة السادسة صباحا و54 دقيقة و56 ثانية (توقيت جرينيتش) .

وأضاف البيان، أن هذه الهزة سجلت على عمق 6 كلم، عند التقاء خط العرض 35.627 درجة شمالا وخط الطول 3.563 درجة غربا.