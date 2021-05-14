لبنان في ظلام دامس بعد إطفاء شركة الطاقة التركية مولداتها بسبب الديون

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" بيان شركة "كارباورشيب" التركية التي "أسفت لإقدامها على إطفاء مولدات بواخر الطاقة بعدما بذلت قصارى جهدها لتفادي اتخاذ قرار مماثل".

وأضاف بيان الشركة: "تعاملنا لمدة 18 شهرا بمرونة وليونة مع الدولة اللبنانية، وواظبنا على توفير الطاقة من دون أن نتقاضى مستحقاتنا ومن دون أي خطة للدفع، لأن لبنان كان يمر بأوقات صعبة للغاية".

وتابع البيان قائلا: "إنما لا يمكن لأي شركة أن تعمل في بيئة كهذه، بيئة محفوفة بالمخاطر المباشرة وغير المبررة".

وأرسلت الشركة التركية، في وقت سابق، إخطارا بأنها "ستوقف تشغيل محطات الكهرباء العائمة التابعة لها في لبنان. واشترطت لمواصلة تزويد البلاد بالكهرباء إلغاء لبنان قرار المدعي العام بحجز سفنها وتقديم خطة لسداد الديون المترتبة عليه".