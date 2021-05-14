شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 115 شهيدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلطسينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 115 شهيدا بينهم 28 طفلاً و15 سيدة و621 إصابة بجروح مختلفة، بخلاف الدمار الكبير في المنشأت والبنى التحتية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد تعرضت المنطقة الشمالية من القطاع، في وقت فجر اليوم ، خاصة بيت حانون وبيت لاهيا وشمال غرب مدينة غزة، لقصف بعشرات الصواريخ من الطيران الحربي ومن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي ومن الزوارق الحربية، ما أدى إلى تشريد العشرات من الأسر عن منازلها وبقائها في الشوارع والطرقات جراء العدوان .

وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف صوب أحياء سكنية وأراض زراعية شمال القطاع وشرق خان يونس جنوب القطاع.