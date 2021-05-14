الجيش الإسرائيلي ينفي الأنباء المتداولة عن دخول قواته إلى غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوناثان كونريكوس، الذي قال: "نحتاج إلى توضيح أحداث الأمس. كان هناك سوء فهم داخلي الليلة الماضية وأتحمل مسؤوليته شخصيا".

وأضاف كونريكوس: "يمكن أن تحدث مثل هذه الأشياء في بعض الأحيان خلال عمليات معقدة".

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وأشار كونريكوس إلى أن القوات البرية الإسرائيلية لم تدخل قطاع غزة الليلة الماضية، لكنها شاركت في قصف أهداف معينة داخل القطاع.

وتابع كونريكوس قائلا "لم تكن هناك قوات برية تابعة للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة. كانت هناك قوات برية شاركت في قصف أهداف داخل قطاع غزة".

وأضاف المتحدث أنه "في الوقت الحالي لا توجد قوات برية لقوات الدفاع الإسرائيلية داخل قطاع غزة".

وبدأت، الاثنين، القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل اكثر من 109 فلسطينيين، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا حتى اللحظة، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.

وأعلنت كتائب "عز الدين القسام"، اليوم، توجيه ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ من قطاع غزة باتجاه عسقلان، ردا على استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية بقطاع غزة، في حين دوت صافرات الإنذار في عدد كبير من المناطق والبلدات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.