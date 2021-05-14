ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى 115 قتيلا بينهم 27 طفلا

دبي - محمود عبدالرازق - غزة - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "ارتفع عدد الضحايا إلى 115، من بينهم 27 طفلا و11 سيدة، بينما أصيب 600 شخص بإصابات مختلفة".

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، صباح اليوم الجمعة، أن 7 إسرائيليين قتلوا وأصيب 523 أخرين في القصف الصاروخي من قطاع غزة.

ومساء أمس الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية والبرية تشن قصفا مكثفا على شمال قطاع غزة في إطار العملية العسكرية الجارية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان إنه "منذ منتصف الليلة الماضية شاركت نحو 160 طائرة من نحو 6 قواعد جوية واستخدمت 450 صاروخ وقذيفة للإغارة على نحو 150 هدفا في قطاع غزة خلال نحو 40 دقيقة".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأت، الاثنين الماضي، القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات.