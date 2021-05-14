شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وحار بالإمارات والبحرين والعظمى فى الكويت 45 ° والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، أما الامارات تميل فيها درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً ، وحارا خلال النهار فى البحرين وفى الكويت العظمى 45 °

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، إضافة إلى تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، الشرقية، كذلك على أجزاء مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 20-40كم ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 10-34 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام، وغائما جزئياً أحياناً على المناطق الشرقية، مع ارتفاع آخر طفيف فى درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وتكون جنوبية غربية الى شمالية غربية 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم س أحياناً.

وقال المركز فى بيانه اليومى إن الموج فى الخليج العربى سيكون خفيفا ويحدث المد الأول عند 15:39 والمد الثانى عند 02:07 والجزر الأول عند الساعة 08:58 والجزر الثانى عند الساعة 19:46 ..وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 11:48 والمد الثانى عند الساعة 22:33 والجزر الاول عند الساعة 17:21 والجزر الثانى عند الساعة 05:19.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 40 25 75 15 دبــى 38 27 65 15 الشارقة 39 26 75 15 عجمان 38 26 80 20 أم القيوين 40 25 80 25 رأس الخيمة 36 25 80 20 الفجيرة 42 29 80 10 العين 44 27 45 10 ليوا 43 22 85 15 الرويس 35 21 85 30 السلع 34 22 80 25 دلما 38 28 80 30 طنب الكبرى 38 27 85 35 طنب الصغرى 38 27 85 35 أبو موسى 37 26 80 30

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم فى مملكة البحرين معتدلا ولكنه حارا خلال النهار.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10عقد ولكنها شمالية بوجه عام وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم الى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 10%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 45 °ﻡ

نهارًا

حار والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلًا

مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .