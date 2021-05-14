صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وانطلقت تحذيرات الصباح الباكر بعد ليلة من إطلاق الصواريخ من غزة أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في عسقلان، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلي.

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وفي وقت سابق، أعلنت كتائب عز الدين القسام توجيه ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ من قطاع غزة باتجاه عسقلان، ردا على استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية بقطاع غزة، في حين دوت صافرات الإنذار في عدد كبير من المناطق والبلدات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

في السياق ذاته، عملت منظومة القبة الحديدة الإسرائيلية على التصدي لهذه الصواريخ، ودوت صافرات الإنذار في عدد كبير من المناطق والبلدات المتاخمة لقطاع غزة.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.