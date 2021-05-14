شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان تدين عنف القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت أفغانستان، بأشد العبارات، الهجمات التى تشنها القوات الإسرائيلية على المدنيين والمُصلين فى المسجد الأقصى، واعتبرت هذه الأعمال "عنيفة وغير مبررة وتهدد السلام والاستقرار فى المنطقة".

وأيدت أفغانستان - فى بيان أصدرته وزارة الخارجية الأفغانية - مطالب الشعب الفلسطينى المُشروعة بدولة مستقلة ذات حدود محددة فى قرار مجلس الأمن الدولى لعام 1976.. حسبما ذكرت وكالة أنباء بجفاك الأفغانية.

وشددت على ضرورة حل التوترات بالوسائل السلمية والمفاوضات والجهود الدولية الموحدة.

وفى السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن قوات جوية وبرية لجيش الاحتلال يشن فى هذه الساعة غارات فى قطاع غزة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة ارتفعت لـ109 فلسطينيا، من بينهم 28 طفلا و 15 سيدة، و621 إصابة بجراح مختلفة.