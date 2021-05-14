شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثمانى شهيدين من تحت ركام منزل تعرض للقصف فى بيت لاهيا شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشلت طواقم الإسعاف ومواطنون، فجر اليوم الجمعة، جثتى شهيدين من تحت ركام منزل تعرض للقصف الإسرائيلى شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء من داخل المنزل إلى أربعة.

وقالت وكالة"وفا" الفلسطينية، انتشال جثتى الشهيدين من منزل فى منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا، مشيرا إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة، وتشريد عشرات الأسر عن منازلها.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف صوب أحياء سكنية وأراض زراعية شمال القطاع وشرق مدينتى خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وكانت وزارة الصحة أعلنت فى آخر إحصائية غير نهائية عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 109شهداْ بينهم 28 طفلاً و15سيدة و621 إصابة بجروح مختلفة، ودمار مهول فى البنايات والبنى التحتية.