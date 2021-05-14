شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى": اجتماع وزارى طارئ لبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عقد اجتماع وزارى طارئ للجنة التنفيذية "مفتوح العضوية" يوم الأحد المقبل على مستوى وزراء الخارجية فى الدول الأعضاء؛ لبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى - فى بيان نشر على موقع المنظمة الإلكترونى - إن الاجتماع يأتى بناء على طلب المملكة العربية السعودية، وسيعقد افتراضيا وعن بعد وذلك فى ظل ظروف جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وأضاف البيان، أن الاجتماع سيبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية، خاصة فى القدس الشريف وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلى من أعمال عنف فى محيط المسجد الأقصى.