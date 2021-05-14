شكرا لقرائتكم خبر عن تونس والصين والنرويج تدعو لعقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن بشأن أوضاع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الملحق بالدائرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية التونسية وليد الحجام، أن تونس والصين والنرويج تقدمت بطلب عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن، بناء على طلب كانت تقدمت به فلسطين؛ حيث يحتاج الأمر إلى تولى عضو أو أكثر من من المجلس تقديم طلب عقد الاجتماع

وانضمت الى الطلب الثلاثى بعد تعميمه كل من فرنسا وايرلندا واستونيا وفيتنام وسانت فانسنت وجرينادين والمملكة المتحدة، ويتوقع ان تنعقد الجلسة المفتوحة فى بداية الاسبوع القادم.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن قوات جوية وبرية لجيش الاحتلال يشن فى هذه الساعة غارات فى قطاع غزة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة ارتفعت لـ109 فلسطينيا، من بينهم 28 طفلا و 15 سيدة، و621 إصابة بجراح مختلفة.