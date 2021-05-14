شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع التيار الكهربائى عن معظم قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلى برا وبحرا وجوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب القصف الإسرائيلى العنيف من الجو والبر والبحر على مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة بالاراضى الفلسطينية، الليلة، فى انقطاع التيار الكهربائى على عدد من مناطق القطاع، خصوصاً شمال القطاع ومدينة غزة.



جانب من انقطاع التيار الكهربى فى غزة جانب من انقطاع التيار الكهربى فى غزة

وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن الظلام يخيم على غالبية مناطق محافظة شمال قطاع غزة بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، إضافة إلى مدينة غزة، جراء القصف الإسرائيلى العنيف من الطيران الحربى ومن مدفعية الاحتلال والبوارج والزوارق البحرية الحربية، الذى طال أحياءً سكنية وبنى تحتية.

وأكد أن خطوط كهرباء رئيسية تعطلت، إضافة إلى توقف وشيك لمحطة التوليد الوحيدة فى غزة بسبب منع إدخال الوقود اللازم لتشغيلها عبر معبر كرم أبو سالم التجارى المغلق منذ أيام من سلطات الاحتلال.

وأشار نقلاً عن شركة توزيع الكهرباء إلى تعطل خط جباليا المغذى لمحافظة شمال قطاع غزة، خاصة وأن خروجه من الخدمة رفع عدد الخطوط الرئيسية المعطلة أربعة خطوط وهى تشكل(45%) من الطاقة الواردة من أراضي48، بطاقة اجماليه تصل لـ(50) ميجاوات.

ويزيد انقطاع التيار الكهربائى العبء والضغط على قطاع الكهرباء والطاقة، ويشكل منعطفا حادا وخطيرا يهدد بانهيار وشيك لأغلب القطاعات الحيوية فى غزة ومن أبرزها قطاعات الصحة والمياه والبيئة والصرف الصحى والخدمات العامة، كما أن هذا الأمر سيعد وشيكا وحتميا فى حال توقف محطة التوليد عن العمل بشكل كامل.

ويتواصل العدوان الإسرائيلى على غزة لليوم الخامس على التوالي، موقعاً على الأقل 109 شهداء بينهم 28 طفلاً و15سيدة و621 إصابة بجروح مختلفة، ودمار هائل فى البنايات والبنى التحتية.