نتنياهو: العملية العسكرية على غزة مستمرة حتى استعادة الهدوء لإسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو في كلمة مسجلة "قلت إننا سنجعل حركة حماس وباقي التنظيمات تدفع ثمنا باهظا للغاية، ونفعل ذلك وسنواصل فعل ذلك بقوة كبير".

وأضاف نتنياهو "الكلمة الأخيرة لم تقل بعد وهذه العملية ستسمر وفق الحاجة بغية استعادة الهدوء والأمان لدولة إسرائيل".

في السياق ذاته، طالب الجيش الإسرائيلي سكان البلدات القريبة من قطاع غزة البقاء في المناطق الآمنة، وذكر بيان للجيش "بناء على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية يطلب من سكان منطقة غلاف غزة الذين يسكنون في البلدات التي تبعد حتى ٤ كلم من القطاع البقاء في المناطق الآمنة حتى إشعار آخر".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.