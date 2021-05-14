شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية تنفى توغل الجيش بريا فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، بأنه "لا يوجد أى توغل برى للجيش الإسرائيلى فى أى منطقة فى غزة"، فى رد على تقارير إعلامية قالت إن الجيش توغل بريا فى القطاع.

ونفت هيئة البث الإسرائيلية، وجود هجوم برى على قطاع غزة، مضيفة أن "ما حدث خطأ بالترجمة على لسان متحدث باسم الجيش".

وكان موقع "وول ستريت جورنال" نقل عن الجيش الإسرائيلي، أن "عملية برية فى قطاع غزة بدأت".

وفى السياق ذاته، قالت صحيفة هآريتس عن مصادر إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلى قد يتجه لإنهاء العملية العسكرية على غزة بسبب الفوضى الداخلية .

والاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتى "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية فى إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.