معالم بطولة الدوري هلالية إلا إذا ….. !!

الكويت - هبة التوبجي - * للأمانة وبكل مصداقية من النادر حينما تأتي الهلال فرصة الحصول على البطولات يفوتها ، لذا الآن الفرصة متاحة أمامه ولن يفوتها أبدا ، لديهم ردة فعل إيجابية جماعية جبارة ، عندما تريد الحقيقة كما هي عليك التجرد من ميولك ، أربع مباريات للهلال قد ينتصر بها جميعا ، وإن تعثر قد يتعثر الآخرون ، إنها أحداث ومتغيرات لعبة كرة القدم بكل وقت وحين .

*الفرق الأخرى بدء بفريق الشباب الذي غرق في بحر الهلال قد يتلقى خسائر أخرى في ظل ظروف النقص والنواقص مع سوء التهيئة ، الاتحاد لقاءاته ليست صعبة لكن مستوياته متذبذبة ، الشاهد فريق الباطن لعب أمام الاتحاد وهو مستقبل في مرماه في مباراتين 11 هدفا ومع ذلك وقف أمام الاتحاد كالبطل المتوج ، من هنا الرهان على الاتحاد ضعيف جدا ، نظير عدم ثبات المستويات مع التواري أمام الفرق المتواضعة للأسف .

*الفرق الأخرى لهم مباريات لها طابعها الخاصة : منهم الهارب من الهبوط ومنهم من يريد البقاء في المناطق الدافئة ومنهم من يريد الدخول في المربع الذهبي ، فعلا : فارق الطموح زاد من جمال التنافس ، بالتالي الأربع اللقاءات القادمة ستكون خلاصة الموسم القوي المثير جدا ، مشاهدة ممتعة بإذن الله تعالى .

* كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك بإذن الله تعالى .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد