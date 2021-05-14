الجيش الإسرائيلي يعلن توغل قواته في قطاع غزة ⁧‫

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش في رسالة قصيرة "طائرات وقوات اسرائيلية على الارض تنفذ هجوما في قطاع غزة".

وأكد المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس دخول جنود إسرائيليين الجيب الفلسطيني.

في هذه الأثناء، طلب الجيش الإسرائيلي، في بيان، من سكان مستوطنات "غلاف غزة" التي تصل إلى 4 كيلومترات من حدود القطاع البقاء في المنطقة المحمية.

وفي وقت سابق، مساء اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف خلال جولة التصعيد الحالية مباني تابعة لوحدة السايبر التابعة لحماس في مدينة غزة.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي إنه تم القضاء على 7 خلايا من المسؤولين عن إطلاق الصواريخ المضادة للدروع من قطاع غز.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.