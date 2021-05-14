قصف مدفعي يرافقه سلسة غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف خلال جولة التصعيد الحالية مباني تابعة لوحدة السايبر التابعة لحماس في مدينة غزة.

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وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي إنه تم القضاء على 7 خلايا من المسؤولين عن إطلاق الصواريخ المضادة للدروع من قطاع غز.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.