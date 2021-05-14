شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى ورئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يبحثان التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، برامج التعاون بين المملكة والوكالة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الخميس أن الجانبين أكدا -خلال اللقاء - حرص المملكة والوكالة الأمريكية، على توسيع إطار التعاون وزيادته في القطاعات المختلفة.

وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن، وأكد أهمية البرامج التي تمولها الوكالة في رفد مسيرة التنمية الاقتصادية.