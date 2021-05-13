شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات عائلية.. ضبط مواطن أطلق النار على آخر أمام منزله بجازان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شرطة منطقة جازان، أنه تم القبض على مواطن أطلق النار على آخر أمام منزله نتيجة خلافات عائلية.
وفي التفاصيل، تلقى مركز شرطة محافظة العارضة بلاغًا عن تعرض شخص لإطلاق النار عليه أمام منزله، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني.
وتبين أن مطلق النار مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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