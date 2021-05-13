شكرا لقرائتكم خبر عن طقس ثاني أيام العيد.. أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة ثاني أيام عيد الفطر المبارك بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدد من مناطق المملكة.
وتشمل الحالة هطول أمطار مصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن هناك فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، وحائل، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة.
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