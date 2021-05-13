فرقة "السبعة وأربعين": القوات الإسرائيلية تعتقل أحد أعضاء المجموعة

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان مقتضب على الصفحة الرسمية لفرقة "السبعة وأربعين" على منصة "فيسبوك": "تم اعتقال الفنان ولاء سبيت عضو فرقة السبعة وأربعين في مدينته حيفا، أثناء بثه المباشر على إنستغرام، نتمنى الفرج القريب والنصر لأهلنا في الداخل الفلسطيني".

وعبر خاصية "القصص" التابعة للصفحة، قالت الفرقة إنها "قلقة من أن ولاء قد اعتقل أثناء توثيقه للأضرار التي لحقت بالحي الذي يسكنه".

شهدت القدس اضطرابات متصاعدة، نهاية الأسبوع الماضية، على خلفية إعاقة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى، وفي ظل محاولات من قبل مستوطنين لطرد مواطنين فلسطينيين من منازلهم.

تصاعدت الأحداث سريعا بين أيام الجمعة والاثنين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية حرم الأقصى أكثر من مرة، وهاجمت المصلين والمعتكفين، وتسببت في أكثر من 600 إصابة، ثم تطور الأمر إلى مواجهة مسلحة مع الفصائل المسلحة في غزة واحتجاجات صدامية واسعة في أماكن أخرى.