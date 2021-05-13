"اليونيفل" تدعو إلى ضبط النفس بعد إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد أن جنود قوات الطوارئ الدولية موجودون على الأرض ويعملون بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية.

وأفادت قناة "الجديد" المحلية أن الجيش اللبناني يعمل على مطاردة أفراد في أحد البساتين يعتقد أنهم من أطلقوا الصواريخ من منطقة سهل القليلة، جنوبي لبنان.

قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أُطلقت من لبنان صوب شمالي إسرائيل، اليوم الخميس، لكنها سقطت في البحر المتوسط دون وقوع أضرار أو سقوط مصابين.

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ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك"، عن شهود عيان من بلدة مجدل زون - الناقورة الحدودية، أنهم سمعوا أصوات خمسة صواريخ تم إطلاقها.

وأوضح مصدر أمني لموقع "mtv" اللبناني أن "المعلومات الأوليّة تشير إلى أنّ الفصائل الفلسطينية وراء إطلاق الصواريخ باتجاه فلسطين المحتلّة".

وأشارت المعلومات إلى أن الأجهزة الأمنية اللبنانية قد ألقت القبض على مطلقي الصواريخ جنوب مدينة صور.

وتأتي هذه الخطوة بعد التصعيد الكبير الذي شهدته المنطقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث حذرت كتائب القسام في بيان لها، اليوم الخميس، شركات الطيران العالمية وناشدتها إيقاف رحلاتها، وجاء في البيان: "وبناءً عليه فإن قائد الأركان يدعو شركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة".

وأعلنت الكثير من شركات الطيران العالمية، اليوم، تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب على خلفية التصعيد الكبير الذي تشهده المنطقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وعلقت كل من شركات "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، والخطوط الجوية النمساوية، وشركة "لوفتهانزا" الألمانية، والخطوط الجوية البريطانية، رحلاتها إلى إسرائيل، في وقت سابق.