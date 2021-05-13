روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثون عقد اجتماع رباعية الشرق الأوسط

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن المحادثات الهاتفية جرت في 12 مايو/أيار، حيث أكد الأطراف على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة على الصعيدين الثنائي ومن خلال اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين للشرق الأوسط (التي تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) لإنهاء الأزمة.

© REUTERS / NIR ELIAS

وقالت الوزارة في بيان: "أكد الجانب الروسي على أهمية عقد اجتماع اللجنة الرباعية على المستوى الوزاري في المستقبل القريب، وهو أمر مهم لوقف دوامة المواجهة والأعمال العدائية، وتحقيق استقرار الوضع وتهيئة الظروف للانطلاق المباشر الفلسطيني - الإسرائيلي حول القضايا الجوهرية".

وفي تصعيد دراماتيكي أشعلته المواجهات في القدس الشرقية المحتلة، كثّفت إسرائيل القصف على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر في اتجاه إسرائيل.

وتوالت الدعوات العربية والدولية لاحتواء التصعيد القائم حول القطاع والقدس الشرقية، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وأجرت روسيا اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية وحركة "حماس" في غزة في مسعى للوصول إلى التهدئة ومنع تفاقم الأزمة.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة الذي يعيش فيه قرابة مليوني نسمة منذ 2007، وحصلت ثلاث حروب مدمرة منذ ذلك الوقت بين حماس وإسرائيل في 2008 و2012 و2014 .