كتائب القسام تكشف عن المشاهد الأولى لإطلاق صاروخ "عياش 250"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان كتائب القسام الذي نشر على قناتها في "تلغرام": "القسام يبث مشاهد تعرض لأول مرة لصاروخ عياش 250 الذي دخل الخدمة اليوم مستهدفاً مطار رامون جنوب فلسطين المحتلة".

ويظهر في الفيديو لحظات انطلاق الصاروخ الجديد في السماء حيث ارتفع لمسافات كبيرة جدا، متوجها نحو هدفه.

ونشرت كتائب القسام بيانا عاجلا أكدت فيه قصف "تحشدات عسكرية شرق (ياد مردخاي) بـ10 صواريخ Q20".

وتأتي هذه الخطوة بعد التصعيد الكبير الذي شهدته المنطقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث حذرت كتائب القسام في بيان لها، اليوم الخميس، شركات الطيران العالمية وناشدتها إيقاف رحلاتها، وجاء في البيان: "وبناءً عليه

© AFP 2021 / Menahem Kahana

فإن قائد الأركان يدعو شركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة".

وأعلنت الكثير من شركات الطيران العالمية، اليوم، تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب على خلفية التصعيد الكبير الذي تشهده المنطقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وعلقت كل من شركات "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، والخطوط الجوية النمساوية، وشركة "لوفتهانزا" الألمانية، والخطوط الجوية البريطانية، رحلاتها إلى إسرائيل، في وقت سابق.