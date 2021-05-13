دورية الشرطة العسكرية الروسية توقف قافلة أمريكية في سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال كاربوف خلال مؤتمر صحفي: "تم رصد حالة انتهاك بروتوكولات منع المواجهة من قبل الوحدات العسكرية الأمريكية الموجودة بشكل غير شرعي شمال شرقي سوريا في محافظة الحسكة".

وأضاف: "العسكريون الأمريكيون الموجودون في سوريا بشكل غير شرعي انتهكوا بروتوكول منع المواجهة ولم يبلغوا الجانب الروسي بمسار قافلتهم".

وأكد أن "قافلة من 6 عربات عسكرية أمريكية من طراز "مراب" كانت تتحرك على الطريق "إم - 4 " بالاتجاه الغربي دون إبلاغ عن مسارها".

وتابع: "تم إيقاف القافلة من قبل دورية الشرطة العسكرية الروسية وإعادتها من حيث أتت".