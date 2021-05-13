اخبار الخليج

دورية الشرطة العسكرية الروسية توقف قافلة أمريكية في سوريا

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وقال كاربوف خلال مؤتمر صحفي: "تم رصد حالة انتهاك بروتوكولات منع المواجهة من قبل الوحدات العسكرية الأمريكية الموجودة بشكل غير شرعي شمال شرقي سوريا في محافظة الحسكة".

وأضاف: "العسكريون الأمريكيون الموجودون في سوريا بشكل غير شرعي انتهكوا بروتوكول منع المواجهة ولم يبلغوا الجانب الروسي بمسار قافلتهم".

وأكد أن "قافلة من 6 عربات عسكرية أمريكية من طراز "مراب" كانت تتحرك على الطريق "إم - 4 " بالاتجاه الغربي دون إبلاغ عن مسارها".

وتابع: "تم إيقاف القافلة من قبل دورية الشرطة العسكرية الروسية وإعادتها من حيث أتت".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا