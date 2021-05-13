شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تناشد مسلمى أوروبا لشجب الفظائع الإسرائيلية فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الخميس، 65 مليون مسلم يقيمون في أوروبا للاضطلاع بدور نشط ورفع أصواتهم ضد الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

ونقلت صحيفة /اكسبرس تريبيون/ الباكستانية عن تصريح قريشي خلال حديثه إلى وسائل الإعلام، قوله إن البرلمانيين المسلمين في أوروبا وبريطانيا أصوات مؤثرة وعليهم إثارة قضية فلسطين والتأثير في حل الأزمة المستمرة في فلسطين.

وأضاف أن "باكستان تبذل جهودا لحشد المجتمع الدولي للتدخل من أجل سلامة الفلسطينيين من وحشية القوات الإسرائيلية".

وتابع قائلا إن الأمة الباكستانية بأسرها تقف متحدة وبحزم مع الأشقاء الكشميريين والفلسطينيين لحل قضاياهم.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن ما لا يقل عن 67 شخصا قُتلوا في القطاع منذ تصاعد العنف يوم الاثنين. وفي إسرائيل، قال مسؤولون بقطاع الصحة إن ستة قُتلوا.