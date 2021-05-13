شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" بالسعودية تغلق 5 مساجد مؤقتا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية اليوم الخميس 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 96 يوما 1173 مسجداً، تم فتح 1136منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين .

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنه المساجد المغلقة أربعة منها بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير، كما أعيد فتح 8 مساجد، أربعة منها بمنطقة الرياض، واثنان بمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة تبوك، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.