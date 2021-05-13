شكرا لقرائتكم خبر عن 103 شهداء بينهم 27 طفلا و11 سيدة جراء العدوان الإسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 103 شهداء بينهم 27 طفلا و 11 سيدة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان نقلته الوكالة الفلسطينية، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 580 جريحاً بجراح مختلفة.

جدير بالذكر أن قطاع غزة يشهد تصعيدا عسكريا كبيرا بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال منذ مساء الإثنين الماضى، نتيجة للاعتداءات المستمرة والمتواصلة في المسجد الاقصى المبارك وتهجير أهالى حى الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.