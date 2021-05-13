18 شهيداً وعشرات المصابين حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة في أول أيام العيد

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: استشهد 18 مواطناً فلسطينياً اليوم، وأصيب عشرات آخرون بعد سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة، كان أعنفها في شمال قطاع غزة، ولا تزال مستمرة.

ووفقاً لمصادر محلية وشهود عيان في غزة فقد استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم محيط دوار زايد شمال قطاع غزة ودمرت المنطقة بأكملها على رأس ساكنيها، مما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة العشرات ممن لا زالوا تحت الأنقاض، إضافة إلى استشهاد مواطنين بعد استهداف منطقة عزبة بيت حانون شمال القطاع، واستشهاد آخر بعد استهدافه في حي الشجاعية شرق قطاع غزة.