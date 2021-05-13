اخبار الخليج

18 شهيداً وعشرات المصابين حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة في أول أيام العيد

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: استشهد 18 مواطناً فلسطينياً اليوم، وأصيب عشرات آخرون بعد سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة، كان أعنفها في شمال قطاع غزة، ولا تزال مستمرة.

ووفقاً لمصادر محلية وشهود عيان في غزة فقد استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم محيط دوار زايد شمال قطاع غزة ودمرت المنطقة بأكملها على رأس ساكنيها، مما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة العشرات ممن لا زالوا تحت الأنقاض، إضافة إلى استشهاد مواطنين بعد استهداف منطقة عزبة بيت حانون شمال القطاع، واستشهاد آخر بعد استهدافه في حي الشجاعية شرق قطاع غزة.

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا