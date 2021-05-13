شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: إطلاق النار في المناسبات جرائم تستوجب عقوبات مغلظة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أنه يُحظر حمل الأسلحة النارية أو إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات.
وأوضحت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن قضايا إطلاق النار في المناسبات من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف والعقوبات الجزائية المغلظة، دون الإخلال بما قد تُفضي إليه من حقوق خاصة.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن العقوبة المقررة حيال هذه القضايا تشمل السجن لمدى تتراوح ما بين العام و18 شهراً، والغرامة من خمسة إلى ستة آلاف ريال.
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