«الإمارات» تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر بيونتيك» لهذه الفئة

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الخميس، الاستخدام الطارئ للقاح كورونا “فايزر بيونتيك” للفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن اعتماد لقاح فايزر بيونتيك، جاء بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.
ويأتي هذا الاعتماد للقاح فايزر بيونتيك كخطوة هامة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19 لوقاية هذه الفئة العمرية تأكيدًا على نهج دولة الإمارات الاستباقي والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.
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