إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل.. وطائرات حربية تحلق

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك"، عن شهود عيان من بلدة مجدل زون - الناقورة الحدودية، أنهم سمعوا أصوات خمسة صواريخ تم إطلاقها.

وأوضح مصدر أمني لموقع mtv اللبناني أن "المعلومات الأوليّة تشير إلى أنّ الفصائل الفلسطينيّة وراء إطلاق الصواريخ باتجاه فلسطين المحتلّة".

وأشارت المعلومات إلى أن الأجهزة الأمنية اللبنانية قد ألقت القبض على مطلقي الصواريخ جنوب مدينة صور.

وقالت مصادر في قوات اليونيفيل: "نرجح أن تكون الصواريخ التي أطلقت على شمال إسرائيل من طراز غراد".

وأضاف موقع mtv أن طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق المناطق الجنوبية.

يتبع...