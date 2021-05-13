مراسل "سبوتنيك": إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال موقع كتائب القسام في بيان: "إنه وفي تمام الساعة 21:00 (بالتوقيت المحلي) قامت كتائب القسام بقصف تحشدات عسكرية شرق "ياد مردخاي" بـ10 صواريخ Q20".

وأضاف البيان أنه "استمرارًا في الرد على اغتيال القادة واستهداف المنشآت المدنية، كتائب القسام تقصف سديروت الصهيونية بـ20 صاروخًا".

وتابع البيان أن "كتائب القسام تبدأ الآن بتوجيه ضربةٍ صاروخيةٍ كبيرة لمدينتي أسدود وعسقلان المحتلتين بـ90 صاروخاً رداً على استمرار العدو باستهداف المنازل المدنية الآمنة وقتل الأطفال والنساء".

يتبع...