شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق»: هلال شوال وُلد مبكرا.. عمره قرابة اليومين وسيكون كبير الحجم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال د. خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن اليوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك وسيكون الهلال كبير الحجم ومرتفعاً بسبب كبر عمره لأنه مولود مبكراً (الساعة 10 م) يوم الثلاثاء.
وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: أن هلال شهر شوال سيكون عمرة قرابة اليومين”.
يذكر أن المحكمة العليا أعلنت في وقت سابق، أن يوم أمس الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، واليوم الخميس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.
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