كتائب القسام تستهدف رادارات "القبة الحديدية" وسرايا القدس تقصف "إيريز"

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان كتائب القسام المنشور على قناتها في "تلغرام"، منذ قليل: "كتائب القسام تستهدف محطتي رادار للقبة الحديدية شرق خانيونس وشرق غزة بعدد من الرشقات الصاروخية".

كما أعلنت كتائب القسام عن قصف مستوطنة "أوفاكيم" برشقات صاروخية، في الوقت الذي أعلنت فيه سـرايا القـدس "إطلاق رشقة صاروخـية على مدينة أسدود وقصـف موقع إيريز بعدد من قـذائف الـهـاون".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.