تأجيل اجتماع مجلس الأمن المقرر لبحث التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت الخدمة في بيان: "لن يكون هناك اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدا، حيث لا يتمكن أعضاء مجلس الأمن التوصل إلى توافق".

من جانبه أشار مصدر في الأمم المتحدة إلى أن "الولايات المتحدة اعترضت على عقد اجتماع يوم الجمعة لبحث الأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأكد مصدر آخر هذه المعلومات، منوها إلى أن المناقشات جارية بشأن عقد اجتماع محتمل في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وأفادت وسائل إعلام، في وقت سابق، أن الصين والنرويج وتونس اقترحت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، لبحث تصعيد التوترات بين إسرائيل وفلسطين.