شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يقدم وثائق تثبت ملكية أهالى حى الشيخ جراح للمنازل في القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسى الشريف والإجراءات اللاشرعية لتهجير أهإلى حى الشيخ جراح من منازلهم التى يملكونها.

وجاء فى الرسالة أن ما قامت به إسرائيل من اعتداءات فى المسجد الأقصى المبارك يعد انتهاكا للقانون الدولى والوضع القائم التاريخى والقانونى وحرمة المسجد وحرية المصلين ولالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال فى القدس الشرقية.

كما بينت الرسالة أن ما قامت به المملكة بخصوص حى الشيخ جراح، والوثائق التى تم تقديمها للجانب ألفلسطينى تثبت ملكية الأهإلى للمنازل، وشددت على أن تهجيرهم منها يعد انتهاكا للقانون الدولى الإنسانى حيث لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم وأن على إسرائيل احترام وضعية تلك الأملاك وحق الأهإلى بها وعدم المساس بها.

وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله ألفايز إن توجيه الرسالة يأتى فى إطار الاتصالات والتحركات المكثفة التى تقوم بها المملكة مع المجتمع الدولى والمنظمات الإقليمية والدولية لإطلاق تحرك دولى فاعل للضغط على إسرائيل لوقف الآنتهاكات فى القدس والاعتداءات على الشعب ألفلسطيني.