شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عباس يبحث مع رئيس الوزراء العراقى و الباكستانى آخر التطورات فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصالين هاتفيين، مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، ورئيس وزراء باكستان عمران خان، آخر التطورات والأحداث في القدس وغزة والضفة الغربية.

وأكد عباس -حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين (وفا) اليوم الخميس- على ضرورة "وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا الفلسطيني في غزة وكل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وبخاصة في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ومنع الاستيلاء على أرض وبيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح".

وقدَّم عباس الشكر لرئيسي وزراء العراق الكاظمي والباكستاني على مواقفهم المشرفة لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد رئيس وزراء العراق أن بلاده تبذل جهوداً مع الأطراف كافة لوقف التصعيد الإسرائيلي، وأن العراق سيبقى دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، واستعداده الدائم لتقديم كل دعم ممكن لتحقيق هذا الهدف.

وبدوره، أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تبذل جهوداً وتجري اتصالات إقليمية ودولية ومع الأمم المتحدة من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وأن باكستان ستقف دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.