الجيش الإسرائيلي يستهدف قائد منظومة الطائرات دون طيار في حماس

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، عن استهداف منصة للغاز قبالة سواحل قطاع غزة وحشودات للجيش الإسرائيلي على تخوم غزة بطائرات مسيرة انتحارية.

وجاء في البيان أن كتائب القسام أدخلت سلاحاً جديداً إلى الخدمة في معركة "سيف القدس"، حيث استهدفت بعددٍ من الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز "شهاب" محلية الصنع، منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة ظهر يوم أمس الأربعاء، وتحشداتٍ عسكريةً على تخوم قطاع غزة ظهر اليوم الخميس، وذلك رداً على العدوان المتواصل على قطاع غزة، واغتيال ثلةٍ من قادة ومهندسي القسام.

إلى ذلك، أعلنت كتائب القسام عن "إطلاق صاروخ عياش 250 بمدى أكبر من 250 كم وبقوة تدميرية هي الأكبر، باتجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة.

© REUTERS / AMIR COHEN

بالمقابل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، عدم وجود فترة زمنية للعمليات الإسرائيلية، مشيرا إلى وجود الكثير من الأهداف في غزة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوناثان كونريكوس، أعلن اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يستعد للقيام بعملية برية في قطاع غزة، إلا أن أمرا بتنفيذها لم يصدر حتى الآن.

بدوره، أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير غندلمان، أن إسرائيل لن توقف عمليتها العسكرية حتى تحقيق الأهداف.

وفي تصعيد دراماتيكي أشعلته المواجهات في القدس الشرقية المحتلة، كثّفت إسرائيل القصف على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر في اتجاه إسرائيل.

وتوالت الدعوات العربية والدولية لاحتواء التصعيد القائم حول القطاع والقدس الشرقية، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وأجرت روسيا اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية وحركة "حماس" في غزة في مسعى للوصول إلى التهدئة ومنع تفاقم الأزمة.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة الذي يعيش فيه قرابة مليوني نسمة منذ 2007، وحصلت ثلاث حروب مدمرة منذ ذلك الوقت بين حماس وإسرائيل في 2008 و2012 و2014 .