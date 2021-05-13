مقتل 87 شخصا بينهم أطفال ونساء جراء القصف الإسرائيلي على غزة

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وكانت الصحة الفلسطينية أعلنت سقوط مواطن في غارة إسرائيلية على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الوزارة، مقتل 83 شخصا، من بينهم 17 طفلا و7 سيدات، وإصابة 487 شخصا آخرين في غارات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الثلاثة أيام الماضية.

وفي تصعيد دراماتيكي أشعلته المواجهات في القدس الشرقية المحتلة، كثّفت إسرائيل القصف على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر في اتجاه إسرائيل.

وتوالت الدعوات العربية والدولية لاحتواء التصعيد القائم حول القطاع والقدس الشرقية، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وأجرت روسيا اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية وحركة "حماس" في غزة في مسعى للوصول إلى التهدئة ومنع تفاقم الأزمة.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة الذي يعيش فيه قرابة مليوني نسمة منذ 2007، وحصلت ثلاث حروب مدمرة منذ ذلك الوقت بين حماس وإسرائيل في 2008 و2012 و2014 .