كتائب القسام تكشف عن طائرات "شهاب" المسيرة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعناصر كتائب القسام وهي تطلق طائرات "شهاب" المسيرة.

وكشف الناطق باسم كتائب القسام، أبوعبيدة، اليوم الخميس، عن سلاح جديد استخدم لأول مرة اليوم وهو من إنتاج وخبرات فلسطينية محلية.

وقال أبو عبيدة في بيان نشر اليوم: "ندخل صاروخ عياش 250 للخدمة ونقول للعدو ها هي مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا، وها هو سلاح الردع القادم يحلق في سماء فلسطين نحو كل هدفٍ نحدده ونقرره بعون الله".

وتابع البيان الذي نشر على موقع "القسام"، محذرا رحلات الطيران العالمية من أجل إيقاف رحلاتها: "وبناءً عليه فإن قائد الأركان يدعو شركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة، والله أكبر وما النصر إلا من عند الله".

شركات طيران عالمية توقف رحلاتها إلى تل أبيب

وأعلنت الكثير من شركات الطيران العالمية، اليوم، تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب على خلفية التصعيد الكبير الذي تشهده المنطقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

© AP Photo / Ariel Schalit

وعلقت كل من شركات "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، والخطوط الجوية النمساوية، وشركة "لوفتهانزا" الألمانية، والخطوط الجوية البريطانية، رحلاتها إلى إسرائيل في وقت سابق.

وأعلنت شركة "إيروفلوت" الروسية، اليوم، بتعليق رحلاتها إلى تل أبيب، وسط تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ أيام.

وقالت الشركة في بيان: "بسبب القيود المفروضة على تشغيل مطار بن غوريون، ألغت شركة إيروفلوت في 14 مايو/ أيار 2021 الرحلات الجوية من شيريميتيفو (مطار موسكو الدولي)- تل أبيب - شيريميتيفو".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن فصائل المقاومة تحاول فرض حصار جوي على إسرائيل، وذلك بعد أن أجبرت الطائرات القادمة إلى مطار "بن غوريون" على تحويل مسارها. وقالت "القناة 12" الإسرائيلية، إن فصائل المقاومة تحاول أن تفرض حصارا جويا على إسرائيل وتضيق عليها الخناق، وبعد أن نجحت في إجبار الطائرات القادمة إلى مطار بن غوريون على تحويل مسارها إلى قبرص أو وقف رحلاتها تستهدف مطار رامون لتشدد الحصار الجوي.